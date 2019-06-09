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Воскресенье, 09.06.2019
Чернобыльская катастрофа в музейных экспонатах (Фото)
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Чернобыльская катастрофа в музейных экспонатах (Фото)

До роковой аварии, которая произошла в апреле 1986 года, мало кто знал о существовании Чернобыльской атомной электростанции. Она вошла в историю атомной энергетики, как источник радиоактивного загрязнения катастрофического масштаба. Из-за аварии более 100 тысяч человек лишились крова и были переселены, более 600 тысяч советских граждан ликвидировали разрушительные последствия чернобыльской катастрофы. Национальный музей "Чернобыль", расположенный в Киеве, повествует о событиях апреля 1986 года. Каждый посетитель музея проходит через знаковый коридор с перечислением 76 украинских сел и городов, которые оказались заложниками зоны отчуждения. В 01:23 ночи 26 апреля испытания турбогенератора привели к взрыву и пожару на четвертом энергоблоке АЭС.
bigpicture.ru
Фото: bigpicture.ru
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