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Самые редкостные и необычные: животные-альбиносы, увидеть которых почти что нереально
Учитывая то, какое разнообразие цветов мы видим в животном мире, абсолютно белое животное может вызвать у нас удивление, но это будет волшебный опыт. Животные альбиносы, а также все редкие белые виды и те, кто страдает лейкизмом, по сути, являются такими же, как и любые другие животные, но имеют окраску, которая делает их одними на миллион. Альбинизм общий термин, который охватывает различные генетические нарушения пигментации. Большинство существ, рожденных с альбинизмом, имеют белую или чуть розоватую кожу и мех, а некоторых природа наделила еще и красноватыми или фиолетовыми глазами.
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