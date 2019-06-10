Скачать
Понедельник, 10.06.2019
Самые редкостные и необычные: животные-альбиносы, увидеть которых почти что нереально
1 / 27

Самые редкостные и необычные: животные-альбиносы, увидеть которых почти что нереально

Учитывая то, какое разнообразие цветов мы видим в животном мире, абсолютно белое животное может вызвать у нас удивление, но это будет волшебный опыт. Животные альбиносы, а также все редкие белые виды и те, кто страдает лейкизмом, по сути, являются такими же, как и любые другие животные, но имеют окраску, которая делает их одними на миллион. Альбинизм общий термин, который охватывает различные генетические нарушения пигментации. Большинство существ, рожденных с альбинизмом, имеют белую или чуть розоватую кожу и мех, а некоторых природа наделила еще и красноватыми или фиолетовыми глазами.
pitomci.temadnya.com
Фото: pitomci.temadnya.com
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

Красота, Животные, Домашние животные, Природа, Дикие животные, Альбиносы, Красота природы, Белый, Животные-альбиносы.
22:06 Сегодня Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь