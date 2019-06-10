Самые древние животные, которые до сих пор существуют на нашей планете

Все мы еще со школы знаем о том, что многие древние животные, населявшие планету когда-то, давно вымерли. Но знаете ли вы, что сейчас на Земле обитают животные, которые видели динозавров. А еще есть животные, которые существуют дольше, чем деревья, с которых эти динозавры ели листья. При этом много из этих древних представителей фауны практически не изменились за миллионы лет своего существования. Кто же эти старожилы на нашей Земле и что в них такого особенного?