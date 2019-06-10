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Понедельник, 10.06.2019
Самые древние животные, которые до сих пор существуют на нашей планете
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Самые древние животные, которые до сих пор существуют на нашей планете

Все мы еще со школы знаем о том, что многие древние животные, населявшие планету когда-то, давно вымерли. Но знаете ли вы, что сейчас на Земле обитают животные, которые видели динозавров. А еще есть животные, которые существуют дольше, чем деревья, с которых эти динозавры ели листья. При этом много из этих древних представителей фауны практически не изменились за миллионы лет своего существования. Кто же эти старожилы на нашей Земле и что в них такого особенного?
miridei.com
Фото: miridei.com
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Экология, Животные, Древние животные, Животные нашей планеты.
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