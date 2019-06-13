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Четверг, 13.06.2019
Удивительные факты про океанический мир и его обитателей
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Удивительные факты про океанический мир и его обитателей

Миссией Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA) является предсказания изменений климата, погоды, океанов и побережий. За долгие годы работы агентство собрало значительную библиотеку фотографий нашего природного мира. Национальное управление океанических и атмосферных исследований занимается различными видами метеорологических и геодезических исследований и прогнозов для США и их владений, изучением мирового океана и атмосферы. Также агентство Предупреждает население о возможных разрушительных природных катастрофах.
loveopium.ru
Фото: pixabay.com
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Интересные факты, NOAA, Обитатели океана, Миссия Национального управления океанических и атмосферных исследований.
13:58 Сегодня Телеграф
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