Удивительные факты про океанический мир и его обитателей

Миссией Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA) является предсказания изменений климата, погоды, океанов и побережий. За долгие годы работы агентство собрало значительную библиотеку фотографий нашего природного мира. Национальное управление океанических и атмосферных исследований занимается различными видами метеорологических и геодезических исследований и прогнозов для США и их владений, изучением мирового океана и атмосферы. Также агентство Предупреждает население о возможных разрушительных природных катастрофах.