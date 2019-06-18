Под Харьковом появились опасные для людей гибридные волки

Новости экологии: В Харьковской области прижились новые животные.

Впервые животное в регионе увидели в 2006 году.

В Харьковской области прижились новые животные, среди которых есть и опасные.

Об этом со ссылкой на слова зоологов сообщает "ГородХ". По данным зоологов, среди новых животных - рыжая цапля, степной орел-курятник.

Также замечено очень опасное животное – волкособака, которая истребляет животных и нередко нападает на людей. Его впервые в регионе увидели в 2006 году.

"Гибрид — страшнее и крупнее волка, человека не боится, подходит к жилью и нападает на людей", - отметила зоолог Татьяна Атемасова.