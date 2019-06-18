Самые крупные техногенные катастрофы XXI века (Фото)

11 марта 2011 года в результате сильнейшего в истории Японии землетрясения и последовавшего за ним цунами произошла крупная радиационная авария максимального, 7-го уровня по Международной шкале ядерных событий на АЭС "Фукусима-1". Финансовый ущерб, включая затраты на ликвидацию последствий, затраты на дезактивацию и компенсации, оценивается в 100 миллиардов долларов. Поскольку работы по устранению последствий займут годы, сумма увеличится. Техногенная катастрофа (англ. Industrial disaster) - крупная авария на техногенном объекте, влекущая за собой массовую гибель людей и даже экологическую катастрофу. Одной из особенностей техногенных катастроф является их случайность (этим они отличаются от терактов). Обычно техногенные противопоставляются природным катастрофам. Однако, подобно природным, техногенные катастрофы могут вызвать панику, транспортный коллапс, а также привести к подъему или потере авторитета власти. Ежегодно в мире происходят десятки техногенных катастроф разного масштаба. В этом выпуске вы найдете перечень крупнейших катастроф, произошедших с начала века.