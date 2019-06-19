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Smart Oasis: в Дубаи заработало украинское изобретение по производству питьевой воды из воздуха (Видео)

Smart Oasis: в Дубаи заработало украинское изобретение по производству питьевой воды из воздуха (Видео)
19:50 Сегодня Телеграф www.unian.net Фото: Скриншот

Новости экологии: Установка оазиса стоит около 120 000 долларов.

Smart Oasis - инновационный колодец, который конденсирует воду из воздуха для изможденных от жажды посетителей дубайского инновационного парка Al Mamzar Smart Park и освежает их с помощью технологии холодного тумана.

Это - изобретение, которое, по словам украинского изобретателя Алексея Приходько, может решить проблему дефицита питьевой воды не только для жителей Дубаи, а в перспективе для всего мира.

Благодаря конструкции каждый желающий может выпить воды, которая изготавливается из воздуха. Изобретение работает от солнечных панелей мощностью около 4 кВт.

В целом система способна выдавать до 200 литров жидкости ежедневно. Летом объем воды может достигать до 70 литров в сутки, а зимой падает до 17-18 литров в сутки.

Названы животные, которые выживают от глобального потепления

"Умный" оазис автоматически самоочищается от пыли и песка, создает прохладный туман и поливает растения.

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Все по теме:

Питьевая вода, Дубаи, Устройство, Инновация, Smart Oasis.
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