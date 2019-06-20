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В Киеве построят комплекс по переработке опавших листьев, получая при этом биогаз

В Киеве построят комплекс по переработке опавших листьев, получая при этом биогаз
10:10 Сегодня Телеграф www.unian.net Фото: pixabay.com

Новости экологии: Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации.

Власти Киева заявили о намерении построить первый в Украине комплекс по переработке опавших листьев.

Как отмечается, столица "производит" ежегодно 120 тысяч тонн опавших листьев. Строительство специальной установки, которая позволит получить биогаз из растительных остатков, постепенно решит проблему с их накоплением и вопрос утилизации.

С целью реализации проекта представители власти Киева провели рабочую встречу со специалистами финской компании Metener - европейского разработчика биогазовых установок.

"Рынок биогаза на сегодня наиболее развит в Европе, ведь именно страны ЕС первыми внедрили программы перехода к альтернативным источникам энергии и поддерживали инициативы, направленные на внедрение новых биогазовых технологий. Украина подписала Парижское соглашение в рамках Рамочной конвенции ООН об изменении климата еще в 2016 году. Сейчас нужно принять меры по уменьшению содержания углекислого газа в атмосферном воздухе до 2020 года, поэтому обустройство этой системы по переработке растительных остатков - пилотный проект, который призван решить вопрос массового накопления опавших листьев", - прокомментировал новость начальник Управления экологии и природных ресурсов КГГА Андрей Малеванный.

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Как сообщают в КГГА, специалисты компании Metener предоставили рекомендации по вопросам установки комплекса, осмотрели место его возможного размещения.

Компания Мetener использует технологии, которые позволяют создать биоустановку для использования опавших листьев, сухой травы и других растительных отходов в качестве биомассы для получения биогаза. В европейской практике 75% биогаза производится из отходов сельского хозяйства, 17% - из органических отходов частных домохозяйств и предприятий, еще 8% - из муниципальных канализационных стоков и канализационных стоков отдельных производств. Биогаз является возобновляемой и устойчиво производимой энергией. Среди всех видов транспортного топлива биогаз имеет минимальный эффект парникового газа и наилучшую производственную эффективность. С биогазом рециркулируется не только углерод, но и питательные вещества, а конечный продукт используется в качестве удобрения.

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Киев, Переработка, Биогаз, опавшие листья.
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