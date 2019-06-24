Гигантского кальмара засняли в глубинах океана (Видео)

Новости экологии: На видео видно, что самым большим представителем океанских жителей оказался кальмар "архитеутис".

Ученые получили редкую возможность поближе познакомится с гигантским кальмаром в Мексиканском заливе. Они сразу отреагировали на изображение "монстра", но подчеркнули, что кальмар совсем не опасный.

На видео видно, что огромный кальмар выходит из глубин, чтобы поближе рассмотреть научную подводную камеру. Гигантские щупальцы неуверенно дотрагиваются к техническому устройству.

Интересно, что группа специалистов Национального управления океанических и атмосферных исследований США охарактеризовала большого кальмара как "архитеутиса".

Морские биологи, Эдит Виддер и Сонке Джонсон, описали океанского монстра: "Гигантский кальмар действительно большой и выходит за рамки человеческого восприятия, но, если видео демонстрирует хотя бы некоторые из качеств его характера, оно показывает, что он был удивлен своей ошибкой, когда ударился о что-то несъедобное, что сначала посчитал пищей".

Предполагается, что этот подводный образец был до 3,7 метров в длину.