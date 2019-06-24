Скачать
Понедельник, 24.06.2019
В АПУ задумались о сокращении количества министерств
В АПУ задумались о сокращении количества министерств
Украинское подразделение получило сертификат сил быстрого реагирования НАТО
Подразделение ВСУ получило сертификат сил быстрого реагирования НАТО
Динамо переподписало Булецу и отправило в СК Днепр-1
Динамо переподписало Булецу и отправило в СК Днепр-1
Гигантского кальмара засняли в глубинах океана (Видео)
Гигантского кальмара засняли в глубинах океана (Видео)

Гигантского кальмара засняли в глубинах океана (Видео)

Гигантского кальмара засняли в глубинах океана (Видео)
18:38 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости экологии: На видео видно, что самым большим представителем океанских жителей оказался кальмар "архитеутис".

Ученые получили редкую возможность поближе познакомится с гигантским кальмаром в Мексиканском заливе. Они сразу отреагировали на изображение "монстра", но подчеркнули, что кальмар совсем не опасный.

На видео видно, что огромный кальмар выходит из глубин, чтобы поближе рассмотреть научную подводную камеру. Гигантские щупальцы неуверенно дотрагиваются к техническому устройству.

Интересно, что группа специалистов Национального управления океанических и атмосферных исследований США охарактеризовала большого кальмара как "архитеутиса".

Морские биологи, Эдит Виддер и Сонке Джонсон, описали океанского монстра: "Гигантский кальмар действительно большой и выходит за рамки человеческого восприятия, но, если видео демонстрирует хотя бы некоторые из качеств его характера, оно показывает, что он был удивлен своей ошибкой, когда ударился о что-то несъедобное, что сначала посчитал пищей".

Каждый пятый станет беженцем: чем грозит миру подъем уровня океана

Предполагается, что этот подводный образец был до 3,7 метров в длину.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Видео, Океан, Кальмар, Большой кальмар, Архитеутис.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Сегодня начало Петрова поста 2019: традиции и приметы
02 Прогноз погоды в Украине на 24 июня: сохранится жара, но местами пройдут дожди
03 Советы родителям: тревожные звоночки о неприглядных чертах характера вашего ребенка
04 Приметы и обряды на 24 июня - День Варфоломея
05 Кабачки: веские причины полюбить этот овощ
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Во Львове проходит заседание Совета Украина-НАТО
Во Львове проходит заседание Совета Украина-НАТО
Возвращение РФ в ПАСЕ: кто &quot;за&quot;, а кто &quot;против&quot;
Возвращение РФ в ПАСЕ: кто "за", а кто "против"
У Зеленского рассказали, что удалось достичь за первый месяц работы (Видео)
Месяц работы Зеленского: все достижения в видео
Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (17.06 - 23.06)
Что мы искали на прошлой неделе в Google
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь