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Возле легендарного поселения в Гондурасе найдены новые виды животных

Возле легендарного поселения в Гондурасе найдены новые виды животных
09:41 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: pixabay

Новости экологии: Биологи с опасными преступниками не столкнулись, зато обнаружили в этом регионе более 180 видов растений, почти 250 видов насекомых, 198 видов птиц, плюс десятки различных видов рыб, рептилий и млекопитающих.

Группа ученых обнаружила удивительное природное убежище, состоящее из сотен видов животных и растений.

Около руин полулегендарного поселения La Ciudad Blanca ученые обнаружили уникальную экосистему с десятками видов редких животных и несколькими новыми. Об этом говорится в статье, опубликованной Science Alert.

В наши дни многие археологи считают, что легендарный La Ciudad Blanca - Белый город - может быть не единым городом, а своего рода цепочкой сооружений и культурных артефактов, разбросанных по малоисследованным тропическим лесам, известным как La Mosquitia.

Внутри защищенной полосы этого региона - части комплекса Белого города под названием Сьюдад-дель-Ягуар (Город Ягуара) - группа ученых обнаружила удивительное природное убежище, состоящее из сотен видов животных и растений.

"То, что мы обнаружили, - это чрезвычайно высокое биоразнообразие в контексте Центральной Америки, включая многие редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды, а также новые виды. Все это указывает на то, что этот район является нетронутой дикой природой, которую необходимо сохранить, чтобы сохранить целостность экологических коридоров в Центральной Америке", - говорит биолог Тронд Ларсен из некоммерческой организации Conservation International, проводивший исследование.

Ларсен, который возглавляет Программу быстрой оценки данной организации, посетил район Белого города с другими исследователями в 2017 году, вылетел в отдаленный город Ягуар на вертолете и в сопровождении солдат на случай встречи с наркоторговцами.

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Многие из этих животных являются редкими или находящимися под угрозой исчезновения, а некоторые представляют собой новые открытия в Гондурасе - или удивительные повторные открытия существ, которые долгое время считались вымершими. Например, бледноголовую летучую мышь Phylloderma stenops, которую ученые отыскали в джунглях Гондураса, никто не видел вот уже семьдесят пять лет. Та же история с жуком Odontochila nicaraguense, который, как считалось, полностью вымер много лет назад.

Исследователи предполагают, что одна из найденных ими рыб, Poecilia sp., может быть совершенно новой для науки - уникальным существом в этой уникально сохранившейся природной среде обитания.

"Многие из этих видов редки или редки в других частях своего ареала из-за потери среды обитания, деградации, охоты и других факторов давления. Это одна из немногих областей, оставшихся в Центральной Америке, где экологические и эволюционные процессы остаются нетронутыми", - пишут исследователи в своем докладе.

По словам команды, это невероятное распространение фауны и флоры в основном можно объяснить двумя причинами: нетронутым состоянием наземных и пресноводных экосистем в самом городе Ягуара, а также нетронутыми лесными массивами в регионе La Mosquitia.

Исследователи утверждают, что это пространство, включающее четыре отдельных охраняемых заповедника и национальные парки, представляет собой крупнейшую прилегающую лесную территорию в Латинской Америке к северу от Амазонки.

Тем не менее, все еще остается открытым вопрос о том, кто, возможно, когда-то построил Белый город и как далеко простираются его древние сооружения. То есть археологическая тайна, которая привлекла ученых в это удивительное место, остается неразгаданной.

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Экология, Животные, Гондурас, Новые виды животных.
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