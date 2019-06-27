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В Гренландии обнаружили более 50 новых озер

В Гренландии обнаружили более 50 новых озер
09:50 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: pixabay

Новости экологии: Ученые обнаружили 54 неизвестных доселе озер с жидкой водой под ледниковым щитом Гренландии.

Лишь о четырех из них ученые подозревали ранее.

До этого времени было известно, что Антарктида скрывает под льдом около 470 озер. Однако, новое совместное исследование ученых из США и Великобритании показало, что регион Северного полюса тоже прячет подо льдом свои тайны.

Правда, обнаруженные в Гренландии водоемы не такие большие, как те, что были найдены на юге, — пишет BBC. К примеру, крупнейшее озеро Антарктиды называется Восток. Его протяженность достигает 250 километров. А самое большое озеро под льдами Гренландии всего шесть километров длиной.

Широкие жидкие водоемы остаются жидкими под километровым щитом льда из-за ряда причин. Давление сверху и геотермальное тепло снизу защищают их от замерзания. Все, что тает снаружи, тоже стекается под щит и сохраняется в полостях. Ученые заинтересованы в выявлении таких озер, потому что они могут многое рассказать о гидрологии под ледяными щитами и о движении воды там. Жидкая вода служит как смазка. И во времена, когда мир нагревается, понимание того, как быстро лед может сползти в океан, может помочь точно прогнозировать рост уровня моря.

Как озоновая дыра над Антарктикой влияет на климат и жизнь в Южном полушарии

Когда лед Гренландии полностью растает, глобальный уровень моря повысится на семь метров.

"В отличие от антарктических озер подо льдом, которые обычно формируются между внутренними расколами, эти новые гренландские озера в основном расположены на краях щита под льдом c относительно медленным движением. Большинство из них стабильны", - сказала Джейд Боулинг из Университета Ланкастера.

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Экология, Озера, Гренландия, Ледники, Ледники в Гренландии.
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