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Самые большие среди самых маленьких: огромные насекомые планеты
Известно, что на одного человека приходятся около 250 миллионов особей насекомых. Причем далеко не все из этих насекомых — безобидные мошки и домашние тараканы. В этом посте мы расскажем вам о самых жутко-огромных насекомых, встречающихся в мире.
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