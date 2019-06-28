Самые большие среди самых маленьких: огромные насекомые планеты

Известно, что на одного человека приходятся около 250 миллионов особей насекомых. Причем далеко не все из этих насекомых — безобидные мошки и домашние тараканы. В этом посте мы расскажем вам о самых жутко-огромных насекомых, встречающихся в мире.