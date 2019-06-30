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С виду безобидные, но на самом деле опасные: топ-10 ядовитых животных
Как по-вашему должно выглядеть ядовитое животное? Оно должно быть ярко окрашенным, чтобы предостеречь человека, или быть похожим на змею или скорпиона? Эти десять существ не обладают ни одной из этих черт, и, хотя они не выглядят ядовитыми, могут быть опасными.
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