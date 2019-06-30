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Кто живет на дне океана: удивительные обитатели морских глубин (Фото)
Известный во всем интернете рыбак из Мурманска Роман Федорцов продолжает свои морские и океанические приключения, частенько преподносящие ему новый устрашающий улов. Знали ли вы, что глубины Норвежского моря, Баренцева моря и Атлантического океана являются обиталищем звезд Инстаграма? Если вы еще не в теме, то мы обязательно познакомим вас со всей тусовкой.
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