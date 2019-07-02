Экологи достали из Тихого океана 40 тонн пластика

Операция длилась почти месяц, а для отлова использовали спутниковые технологии.
Группа экологов из Института океанических путешествий в США изьяла более 40 тонн пластика из Тихого океана. Об этом сообщает theБабель со ссылкой на CNN.
Экологи заявили, что это была самая большая и самая успешная миссия по очистке океана в Большом Тихоокеанском мусорном патче — участке океана между Гавайями и Калифорнией, который является одним из наиболее загрязненных в мире. Она длилась 25 дней.
При этом количество выловленного мусора не решает проблему загрязнения. Ежегодно, по приблизительным подсчетам специалистов, в океан попадает до 2,5 млн тонн пластика.
Для вылова мусора экологи использовали спутниковые и беспилотные технологии, а также специальные сетки, которые накапливают мусор.
Около 1,5 тонн собранного пластика передали в Гавайский университет, а также художникам. Последние планируют превратить пластик в скульптуры и другие художественные работы.
Остальной мусор собираются отдать на переработку.