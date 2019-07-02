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Экологи достали из Тихого океана 40 тонн пластика

Экологи достали из Тихого океана 40 тонн пластика
08:40 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: pixabay

Новости экологии: Из океана достали бутылки, пластиковую мебель, детские игрушки и множество другого мусора. Также удалось достать немало рыболовных снастей и сеток.

Операция длилась почти месяц, а для отлова использовали спутниковые технологии.

Группа экологов из Института океанических путешествий в США изьяла более 40 тонн пластика из Тихого океана. Об этом сообщает theБабель со ссылкой на CNN.

Экологи заявили, что это была самая большая и самая успешная миссия по очистке океана в Большом Тихоокеанском мусорном патче — участке океана между Гавайями и Калифорнией, который является одним из наиболее загрязненных в мире. Она длилась 25 дней.

При этом количество выловленного мусора не решает проблему загрязнения. Ежегодно, по приблизительным подсчетам специалистов, в океан попадает до 2,5 млн тонн пластика.

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Для вылова мусора экологи использовали спутниковые и беспилотные технологии, а также специальные сетки, которые накапливают мусор.

Около 1,5 тонн собранного пластика передали в Гавайский университет, а также художникам. Последние планируют превратить пластик в скульптуры и другие художественные работы.

Остальной мусор собираются отдать на переработку.

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Экология, Тихий океан, Природа, Пластик, Экологи.
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