Скачать
Среда, 03.07.2019
Нефедов: Очень хотел бы радикально почистить ряды таможенников
Нефедов: Очень хотел бы радикально почистить ряды таможенников
Данилюк назвал приоритеты работы СНБО
Данилюк назвал приоритеты работы СНБО
Уимблдон 2019: Свитолина прошла на отказе Гаспарин
Уимблдон 2019: Свитолина прошла на отказе Гаспарин
"Киевские истории": Даша Астафьева покоряет сеть короткометражкой (Видео)
"Киевские истории": Даша Астафьева покоряет сеть короткометражкой (Видео)

Из-за аномальной жары в своих ракушках заживо варятся мидии

Из-за аномальной жары в своих ракушках заживо варятся мидии
15:38 Сегодня Телеграф www.unian.net Фото: pixabay.com

Новости экологии: Ученные предупреждают, что массовое вымирание мидий ударит по всей экосистеме.

За все свои годы работы в тихоокеанской бухте Бодега, координатор исследования морского резерва Джеки Сонс никогда не видела ничего подобного. Десятки мертвых мидий лежали на камнях. Их раковины были раскрыты и прожжены, а плоть существ была сварена.

Рекордная тепловая волна в июне вызвала наибольшее вымирание мидий за последние 15 лет у мыса Бодега на севере Калифорнийского залива. Сонс получила сообщения от других исследователей о аналогичных массовых смертях мидий на разных пляжах вдоль 225-километровой береговой линии.

В то время, как люди заполняя тихоокеанское побережье в редкие жаркие дни (27 градусов по Цельсию), поглощают солнечные лучи, это же делают и колонии мидий. Вцепившись в камни, моллюски в периоды отлива подвергаются температуре на уровне 37 градусов по Цельсию. Их раковины буквально жарятся.

Экологи достали из Тихого океана 40 тонн пластика
Экологи достали из Тихого океана 40 тонн пластикаЧитать полностью

Сонс считает, что вымирание повлияет на всю прибрежную экосистему.

"Мидии известны как фундаментальный вид. Эквивалентом можно назвать деревья в лесах. Они создают приют и зону проживания для многочисленных животных. Поэтому когда воздействие осуществляется на фундамент, это уничтожает всю экосистему", - сказала она.

Биолог из Университета Британской Колумбии Кристофер Харли зафиксировал подобное событие на мысе Бодега в 2004 году. Но он и Парсонс считают, что нынешнее вымирание масштабнее.

"Такие события становятся более частыми и более жесткими", - сказал Харли.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Мидии, Экосистема, Ракушки, Аномальная жара.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 3 июля 2019: все знаки Зодиака
02 Гройсман анонсировал очередное массовое повышение пенсий
03 Врачи назвали напитки, очищающие организм от паразитов
04 Приметы и обряды на 3 июля - День Мефодия-перепелятника
05 В Украину идет похолодание с грозами: прогноз синоптиков
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Путин приостановил действие ракетного договора с США
Путин приостановил действие ракетного договора с США
Украина пожаловалась в ІМО на Российский морской регистр
Украина пожаловалась в ІМО на Российский морской регистр
В Страсбурге избрали президента Европейского парламента
В Страсбурге избрали президента Европарламента
Из-за аномальной жары в своих ракушках заживо варятся мидии
Из-за аномальной жары в своих ракушках заживо варятся мидии
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь