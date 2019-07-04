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Четверг, 04.07.2019
За ними "гоняются" миллионеры: топ самых дорогих животных
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За ними "гоняются" миллионеры: топ самых дорогих животных

Как оказалось, в мире дорогими бывают не только яхты, дома, автомобили, наряды, украшения, часы и мобильные телефоны, а и животные, стоимость которых исчисляется в лучшем случае десятками тысяч, а в худшем – сотнями, а то и миллионами. И пока большинство людей заботливо почёсывает за ушком своих питомцев, благополучно подобранных на улице или полученных в подарок от доброй тётушки-соседки, другие выкладывают энные суммы за редкие и дорогостоящие породы зверушек, среди которых есть не только лошади, собаки и питоны, а и жуки с коровами.
pitomci.temadnya.com
Фото: pixabay.com
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Экология, Животные, Природа, Самые дорогие животные.
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