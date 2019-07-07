За год в Средиземное море попадает более 500 тысяч тонн пластика

Новости экологии: Каждый год Средиземное море загрязняется 570 тыс. тоннами пластика.

Ежегодно в Средиземное море попадает 570 тыс. т пластика - то есть почти 34 тыс. пластиковых бутылок в минуту.

Об этом говорится в отчете Всемирного фонда дикой природы.

"Ежегодно в средиземноморские воды попадает 0,57 млн тонн пластика. Это эквивалентно вбросу 33 тыс. 800 пластиковых бутылок в море каждую минуту. Без реагирования эта цифра будет продолжать расти, поскольку, как ожидается, к 2050 году производство пластиковых отходов в регионе вырастет в четыре раза", - говорится в отчете.

Отмечается, что пластиковые отходы оказывают негативный, а порой и летальный эффект на обитателей моря. Кроме того, засоряются береговые линии, а экономические потери, связанные с загрязнением пластиком, оцениваются в 641 млн евро в год. При этом больше всего страдает туристическая отрасль.

Согласно отчету, Средиземноморский регион является четвертым по величине мировым производителем пластмассовых изделий. А его жители и гости ежегодно генерируют около 24 млн т пластиковых отходов.