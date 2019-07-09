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Вторник, 09.07.2019
Русалочка уже не та: удручающие иллюстрации о проблемах загрязнения океана
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Русалочка уже не та: удручающие иллюстрации о проблемах загрязнения океана

Датский писатель и поэт Ганс Христиан Андерсен (Hans Christian Andersen) известен своими сказками для детей и взрослых и самым популярным среди его произведений конечно же является «Русалочка», написанная в 1837 году. Вероятно, самой известной версией этой истории является диснеевский мультфильм про русалку Ариэль, который был создан в 1989 году. Однако это было 30 лет назад, не говоря уже о событиях сказки Андерсена и мир за это время очень изменился. Поэтому немецкая художница Стефани Гермес (Stephanie Hermes), известная под в Инстаграме ником s0s2 решила создать современную Русалочку, которая живёт в загрязнённом океане. Ее серия, получившая соответствующее название «The Little Trashmaid», мастерски отражает загрязнение океанов, что выглядит очень удручающе.
4tololo.ru
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Экология, Русалочка, Загрязнение океана, Стефани Гермес.
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