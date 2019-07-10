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Среда, 10.07.2019

Уровень радиации на месте гибели советской подлодки "Комсомолец" превышает норму в 100 тыс. раз

Норвежские исследователи обнаружили возможную утечку радиации на месте гибели советской атомной подводной лодки K-278 "Комсомолец" в Норвежском море. Специалисты с исследовательского судна "G.O. Sars" взяли пробы воды из вентиляционной трубы рядом с реактором подлодки. Предварительное исследование показало, что уровень радиации в 100 тысяч раз превышает уровень радиации в чистой морской воде.  Всего исследователи взяли три пробы воды, в двух из них превышения уровня радиации не обнаружено. Глава экспедиции Хильда Элиза Хельдал отметила, что это предварительные результаты, все образцы дополнительно проверят после окончания экспедиции. Она добавила, что утечка радиации не угрожает рыболовству в этом районе. Атомная подводная лодка К-278 "Комсомолец" затонула 7 апреля 1989 года после пожара. Из 69 членов экипажа погибли 42. Реактор подлодки заглушили, при этом в торпедных аппаратах остались противолодочные ракеты с ядерной боевой частью.
Укринформ
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Радиация, Норвегия, СССР, Подлодка, Норвежское море, Комсомолец, Радиоактивное загрязнение.
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