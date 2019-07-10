Скачать
Среда, 10.07.2019
Зеленский: Не дадим Медведчуку монополизировать наше телевидение
Зеленский: Не дадим Медведчуку монополизировать наше телевидение
Зеленский: Превратим Зону отчуждения в научный и туристический магнит
Зеленский: Превратим Зону отчуждения в научный и туристический магнит
Со следующего чемпионата в УПЛ будет 14 команд
Со следующего чемпионата в УПЛ будет 14 команд
The Great Gatsby Ballet: популярный украинский балет выступит в Киеве
The Great Gatsby Ballet: популярный украинский балет выступит в Киеве

ООН: "В мире возросло количество людей, которые голодают"

ООН: "В мире возросло количество людей, которые голодают"
16:57 Сегодня Телеграф www.unian.net Фото: pixabay.com

Новости экологии: В отчете ООН говорится, что Изменения климата угрожают эффективности борьбы с голодом и бедностью в мире.

Отчет был представлен во вторник вечером, 9 июля, в Нью-Йорке.

Согласно прогнозам ООН, миру не удастся ликвидировать крайнюю бедность к 2030 году. Это - одна из 17 глобальных целей ООН, принятых в 2015 году, отмечается в отчете. Ныне крайняя бедность определяется как проживание на сумму менее 1,25 доллара в день, информирует DW.

Согласно данным доклада, в последние годы в мире возросло количество людей, которые голодают. В 2017 году от недоедания в мире страдал 821 миллион человек. В 2015 году таких людей насчитывалось 784 миллиона, и больше всего таких людей проживает к югу от Сахары в Африке.

Также в ООН отметили такую проблему, как ускорение темпов утраты биоразнообразия на Земле, что также негативно влияет на климат. А объем инвестиций в ископаемое топливо все еще превышает объем инвестиций в защиту климата, отмечают в ООН.

Влияние глобального потепления: какие продукты могут исчезнуть
Влияние глобального потепления: какие продукты могут исчезнутьЧитать полностью

Одновременно в отчете информируется и о достижениях. В частности, зафиксировано снижение показателей детской смертности на 49 процентов между 2000-м и 2017-м годом. Также почти 90 процентов населения мира имеет доступ к электроэнергии.

Кроме того, количество людей, живущих в условиях крайней бедности, сократилось до 8,6 процента от всего населения планеты или до 736 миллионов человек. Больше всего таких людей - 413 миллионов - живут в Африке к югу от Сахары. Впрочем, положительная динамика в этом направлении замедлилась, и поэтому, согласно прогнозам ООН, по состоянию на 2030 год шесть процентов людей в мире будут вынуждены жить на менее чем 1,9 доллара в день.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ООН, Голод, Глобальное потепление, Климат.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 10 июля 2019: все знаки Зодиака
02 В помощь сердечникам: продукты, которые быстро понизят кровяное давление
03 Приметы и обряды на 10 июля - День Самсона
04 Медики объяснили, как абрикосы влияют на артериальное давление
05 Зеленский предложил альтернативу параду на День Независимости
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
ФГИУ через суд разблокировал большую приватизацию в Украине
ФГИУ разблокировал масштабную приватизацию в Украине
С 1 января 2020 года планируется резкое повышение зарплаты учителям
С 1 января планируется повышение зарплаты учителям
Военный парад ко Дню независимости США обошелся Пентагону в $1,2 млн
Военный парад ко Дню независимости США обошелся Пентагону в $1,2 млн
&quot;Я нашла в себе супергероя&quot;: Леди Гага объяснила, почему предпочитает яркие образы
"Я нашла в себе супергероя": Леди Гага объяснила, почему предпочитает яркие образы
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь