ООН: "В мире возросло количество людей, которые голодают"

Новости экологии: В отчете ООН говорится, что Изменения климата угрожают эффективности борьбы с голодом и бедностью в мире.

Отчет был представлен во вторник вечером, 9 июля, в Нью-Йорке.

Согласно прогнозам ООН, миру не удастся ликвидировать крайнюю бедность к 2030 году. Это - одна из 17 глобальных целей ООН, принятых в 2015 году, отмечается в отчете. Ныне крайняя бедность определяется как проживание на сумму менее 1,25 доллара в день, информирует DW.

Согласно данным доклада, в последние годы в мире возросло количество людей, которые голодают. В 2017 году от недоедания в мире страдал 821 миллион человек. В 2015 году таких людей насчитывалось 784 миллиона, и больше всего таких людей проживает к югу от Сахары в Африке.

Также в ООН отметили такую проблему, как ускорение темпов утраты биоразнообразия на Земле, что также негативно влияет на климат. А объем инвестиций в ископаемое топливо все еще превышает объем инвестиций в защиту климата, отмечают в ООН.

Одновременно в отчете информируется и о достижениях. В частности, зафиксировано снижение показателей детской смертности на 49 процентов между 2000-м и 2017-м годом. Также почти 90 процентов населения мира имеет доступ к электроэнергии.

Кроме того, количество людей, живущих в условиях крайней бедности, сократилось до 8,6 процента от всего населения планеты или до 736 миллионов человек. Больше всего таких людей - 413 миллионов - живут в Африке к югу от Сахары. Впрочем, положительная динамика в этом направлении замедлилась, и поэтому, согласно прогнозам ООН, по состоянию на 2030 год шесть процентов людей в мире будут вынуждены жить на менее чем 1,9 доллара в день.