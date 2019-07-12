Необычные животные, существование которых сбивают с толку современную науку В то время как человечество думает о колонизации Марса и пытается найти жизнь на других планетах, люди не всегда замечают чудесных существ, уже живущих среди них. Эта статья расскажет вам о мире, например, кто является главным злодеем животного мира и где хранится секрет вечной жизни.