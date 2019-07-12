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Пятница, 12.07.2019
Необычные животные, существование которых сбивают с толку современную науку
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Необычные животные, существование которых сбивают с толку современную науку

В то время как человечество думает о колонизации Марса и пытается найти жизнь на других планетах, люди не всегда замечают чудесных существ, уже живущих среди них. Эта статья расскажет вам о мире, например, кто является главным злодеем животного мира и где хранится секрет вечной жизни.
fullpicture.ru
Фото: fullpicture.ru
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