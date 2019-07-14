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В 2019 году в Арктике произошло увеличение количества пожаров

В 2019 году в Арктике произошло увеличение количества пожаров
09:36 Сегодня Телеграф www.unian.net Фото: pixabay.com

Новости экологии: В этом году в Арктике произошло беспрецедентное количество пожаров, а в США бьют рекорды объемы осадков.

Как сообщает Центр новостей ООН, с начала июня европейская Служба мониторинга атмосферы проекта "Коперник" зарегистрировала около 100 интенсивных и продолжительных лесных пожаров в области Арктического круга. За один месяц в атмосферу попало 50 мегатонн диоксида углерода – это больше, чем совокупные выбросы за аналогичный период на протяжении предыдущих восьми лет. И еще для сравнения: Швеция выделяет столько вредных выбросов за год. Об этом сообщают сегодня из Всемирной метеорологической организации (ВМО).

Лесные пожары не редкость в северном полушарии в период между маем и октябрем. Однако их интенсивность и продолжительность в этом году вызывают у экспертов обеспокоенность. В этом году на Аляске и в Сибири пожар местами охватывает площадь, в 100 тысяч раз превышающую размеры футбольного поля. Только на Аляске в этом году зафиксировано 400 лесных пожаров, ежедневно там появляется новый участок возгорания.

Температура воздуха в некоторых районах Сибири на десять градусов превышает средние показатели за период с 1981 по 2010 годы. Температура на Аляске побила все рекорды, превысив 4 июля 32 градуса по Цельсию. Жара способствует появлению новых очагов возгорания.

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Особенно беззащитна перед изменением климата природа Арктики. Частички пепла попадают на снежный или ледовый покров, что приводит к поглощению солнечного света. Это, в свою очередь, способствует росту темпов потепления. Пожары в Арктике также приводят к таянию вечной мерзлоты и выделению парникового газа метана.

Ученые также сообщают, что северное полушарие нагревается быстрее, чем планета в целом.

В Соединенных Штатах бьют рекорды объемы осадков, выпавших с апреля по июнь. В штатах Миссисипи, Миссури и Иллинойс наблюдаются продолжительные наводнения. В субботу, как ожидается, побережья США достигнет тропический шторм Барри, который несет с собой сильный ветер и проливные дожди. Он движется крайне медленно, а это, как говорят ученые, означает, что осадки будут особенно обильными. Таким образом, повышается опасность наводнений, которые потенциально могут достигнуть уровня в 1,8 метра.

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Пожары, ООН, Арктика, Глобальное потепление, Климат, Потепление.
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