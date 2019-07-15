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Понедельник, 15.07.2019
10 видов животных, популяция которых уменьшилась по вине человека
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10 видов животных, популяция которых уменьшилась по вине человека

В недалеком будущем львов, слонов и бегемотов можно будет увидеть только в зоопарках и диснеевских мультиках. Такой неутешительный вывод можно сделать из опубликованного доклада Living Planet Всемирного фонда дикой природы, в котором говорится, что популяции диких животных во всем мире снизились на 52% с 1970 года. Популяции диких животных сокращаются в тропических и умеренных широтах, но самый большой спад — 63% по сравнению с 1970-м — был замечен в тропиках. Самое серьезное региональное падение численности животных отмечено в Центральной и Южной Америке: оно составляет 83%. Представляем вам подборку тех представителей дикой природы, которые наиболее сильно ощутили на себе влияние цивилизации.
pitomci.temadnya.com
Фото: pixabay.com
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