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В Австралии огромный раненый скат приплыл к людям "просить" о помощи (Видео)

В Австралии огромный раненый скат приплыл к людям "просить" о помощи (Видео)
09:26 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: pixabay.com

Новости экологии: Гигантский скат манта (морской дьявол) подплыл к группе ныряльщиков и "попросил" их о помощи.

Один из ныряльщиков увидел, что в коже у ската застрял рыболовецкий крючок.

В Австралии дайвер оказал помощь редкому гигантскому скату, который фактически обратился за помощью к человеку.

Как рассказал NBC News дайвер Джек Вилтон, животное размером около 10 футов (около 3 метров – ред.) проплыло рядом с ним, явно пытаясь привлечь внимание. Он увидел, что в коже у ската застрял крупный рыболовецкий крючок. 

 

Окунь целиком съел акулу и попал на видео

"Это очень редко для животного – разворачиваться и возвращаться к тебе, показывая себя", – отметил он.

Инцидент произошел в середине мая, когда Милтон возглавлял группу дайверов-сноркелистов. Животное покорно позволило человеку подплыть к нему поближе, и он помог скату избавиться от крючка. События попали на фото и видео.

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Австралия, Экология, Помощь, Животные, Скат, Морской дьявол.
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