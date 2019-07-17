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Discovery планирует заняться защитой акул, которым угрожает нелегальная торговля плавниками

Discovery планирует заняться защитой акул, которым угрожает нелегальная торговля плавниками
17:44 Сегодня Телеграф www.unian.net Фото: pixabay.com

Новости экологии: Об этом говорится в сообщении пресс-офиса Discovery Channel.

Discovery Channel вместе с некоммерческой организацией Oceana займутся защитой акул, которым угрожает нелегальная торговля плавниками.

"В этом году Oceana и Discovery объединяются, чтобы помочь защитить акул, которым угрожает нелегальная торговля плавниками (ради которой убивают более 70 миллионов акул в год)", - говорится в пресс-релизе.

В Discovery Channel отмечают, что борьба с этой практикой также поддерживается сотрудничеством с крупными брендами, которые собирают деньги для кампаний Oceana и создают образовательный контент о важности акул для поддержки экосистемы планеты. 

Кроме того, компания продолжает сотрудничество с морскими биологами и научными учреждениями для того, чтобы с помощью инновационных технологий изучить самые редкие и необычные виды акул в мире.

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Также Discovery Channel запускает серию телепередач об акулах. "Shark week (неделя акул) - самое продолжительное и ожидаемое летнее теле-событие, которое возвращается на экраны в понедельник, 29 июля, и продлится до воскресенья, 4 августа. Более чем 20 часов программ и телепередач Discovery Channel расскажут захватывающие истории об акулах и загадочном мире этих морских существ…

"Shark week позволит зрителям погрузиться в глубины океана в поисках Deep Blue, задействует первую приманку-дрон для тюленей и протестирует передовые технологии для наблюдения за акулами", - говорится в пресс-релизе.

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Акулы, Защита животных, Плавники, Discovery Channel, Нелегальная торговля, Shark week.
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