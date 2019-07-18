Вечное противостояние: снимки, на которых природа победила цивилизацию (Фото) Люди захватили большую часть земли, построили города и изменили природный ландшафт. Зелёные джунгли сменились на каменные и повсюду появились блага цивилизации. Но стоит только человеку оставить свои творения без присмотра, как матушка-природа моментально отвоёвывает свою территорию. Леса поглощают города, разрушают здания и покрывают растительностью железные конструкции. Пользователи Reddit делятся кадрами, на которых планета уничтожает человеческие творения. Предлагаем вам взглянуть на эти впечатляющие снимки!