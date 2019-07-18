|
|
Вечное противостояние: снимки, на которых природа победила цивилизацию (Фото)
Люди захватили большую часть земли, построили города и изменили природный ландшафт. Зелёные джунгли сменились на каменные и повсюду появились блага цивилизации. Но стоит только человеку оставить свои творения без присмотра, как матушка-природа моментально отвоёвывает свою территорию. Леса поглощают города, разрушают здания и покрывают растительностью железные конструкции. Пользователи Reddit делятся кадрами, на которых планета уничтожает человеческие творения. Предлагаем вам взглянуть на эти впечатляющие снимки!
Нательная живопись: оригинальные татуировки на шее (Фото)
Плавные линии и грация: балерины на улицах Далласа (Фото)
Для тех, у кого все хорошо с фантазией: забавные парейдолические иллюзии
Снимки, которые выведут из себя даже буддистского монаха
"Drone Awards 2019": победители конкурса снимков с дрона (Фото)
И угадывать не надо: типичные фразы, по которым легко узнать профессию человека
Детские прозвища - бессмысленные и беспощадные: воспоминания пользователей сети
Величественные горы на снимках фотографа из Лондона (Фото)
Маленький дикдик покоряет Сеть: уморительная битва фотошоперов
Мужчинам не понять: забавные моменты в жизни каждой женщины
Прикольные демотиваторы для отличного настроения
Дети впервые ощутили вкус лимона: забавная фотосессия
Уморительные фотографии, сделанные в нужный момент
Не жалуйтесь: самые неловкие профессии в мире
Смех до слез: хорошенько подумайте, прежде чем сбривать бороду
Природа до сих пор способна удивлять: места на земле, которые кажутся инопланетными (Фото)
Им явно нужно найти себе нового парикмахера
Эти работы не могут не восхищать: самые креативные скульптуры мира (Фото)
Прически 2019: нежные варианты укладок с косичками (Фото)
Упитанные ребята: котики, которым бы стоило подумать о своей фигуре
Хорошего настроения много не бывает: забавные картинки
Дизайн дома в минималистичном стиле с яркими элементами (Фото)
Искусство бумагокручения: сказочные роботы турецкой художницы (Фото)
"Вандализм или искусство?": крутой стрит-арт в разных уголках мира (Фото)
Маникюр 2019: стильный нейл-арт с фольгой (Фото)