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Четверг, 18.07.2019
Вечное противостояние: снимки, на которых природа победила цивилизацию (Фото)
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Вечное противостояние: снимки, на которых природа победила цивилизацию (Фото)

Люди захватили большую часть земли, построили города и изменили природный ландшафт. Зелёные джунгли сменились на каменные и повсюду появились блага цивилизации. Но стоит только человеку оставить свои творения без присмотра, как матушка-природа моментально отвоёвывает свою территорию. Леса поглощают города, разрушают здания и покрывают растительностью железные конструкции. Пользователи Reddit делятся кадрами, на которых планета уничтожает человеческие творения. Предлагаем вам взглянуть на эти впечатляющие снимки!
twizz.ru
Фото: twizz.ru
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