Бананы на грани исчезновения: опасный грибок добрался до Южной Америки

Новости экологии: Эксперты опасаются мирового роста цен на бананы.

Четыре банановые плантации помещены на карантин из-за распространения фузариоза - об этом объявил Колумбийский институт сельского хозяйства (ICA). Поразившие растения паразитические грибы Fusarium тропического штамма TR4 уже распространились по всей Азии, опустошая целые регионы выращивания банановой пальмы.

Недаром к сообщениям из Колумбии с огромным вниманием отнеслись соседние латиноамериканские страны. Для Коста-Рики и Гватемалы бананы являются важным экспортным ресурсом, а Эквадор - и вовсе глобальный лидер по их производству. ScienceNow сообщает, что массовая гибель пальм здесь способна привести к скачкам цен на бананы во всем мире.

TR4 - "новая версия" знаменитой "панамской болезни", которая в середине ХХ века уничтожила самый популярный ранее сорт бананов "Грос-Мишель" и привел к замене его на более-менее устойчивый "Кавендиш", выращиваемый сегодня. Однако за прошедшие десятилетия грибки смогли адаптироваться и начать распространение среди этих растений. Впервые болезнь была замечена в Индонезии еще в 1960-х и с тех пор распространяется нарастающими темпами. Ученые активно работают над новыми устойчивыми формами, а тем временем в 2013 году фузариоз поразил плантации на Ближнем Востоке, в 2015-м - появился в Африке и Индии.

Летом 2019 года TR4 был зарегистрирован в глобальном центре выращивания бананов - в Латинской Америке. По сообщению ICA, еще в июне, сразу после обнаружения, четыре плантации были закрыты, а зараженные растения на них - сожжены. В окрестностях открыты контрольные пункты, при проходе через которые производится дезинфекция одежды и транспорта. Тщательный мониторинг ситуации проводится на площади порядка 1100 гектаров.

Образцы пораженных растений отправлены в крупнейший центр изучения фузариоза - в нидерландский Вагенингенский университет, ученые которого проведут детальное исследование новой вспышки. Возможно, эта работа укажет, откуда болезнь прибыла в Америку, и позволит лучше разобраться в механизмах распространения инфекции: грибы вполне способны сохраняться не только на самих растениях, но и на сельскохозяйственной технике и контейнерах для перевозки.