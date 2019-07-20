Не такие уж и милые: эти животные вполне могут убить вас, если захотят

Эти пушистые симпатяги на вид кажутся почти совершенно безобидными, но не стоит поддаваться их обаянию – все это хитрый обман. Эти милые и пушистые животные вполне могут убить вас, если захотят.