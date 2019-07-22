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Топ самых умных животных в мире
Уже давно известно о том, что люди являются не единственными разумными существами, заселяющими Землю. На протяжении всей жизни человека сопровождают пушистые друзья, которые общаются на своем языке, но прекрасно понимают нас. Возможно, даже лучше, чем мы их. Некоторые уникальные виды, включая дельфинов общаются с использованием 3000 разных слов. Примерно столько же в разных языках людей. При этом большинство экспертов считают, что мы произошли от приматов, то есть животных. По обоснованным причинам нужно отдать должное и выделить самых умных животных в мире! И так...
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