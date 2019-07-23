Удивительные факты о животных, о которых вы и не догадывались (Фото)

Мир животных скрывает тонны чудес, в которые иногда трудно поверить. Пингвины с коленями, квадратные морские звезды - все эти вещи кажутся настолько необычными, что вы даже не думаете, что они могут существовать на нашей планете.