Удивительный мир природы: самые сильные животные на Земле Какое животное самое сильное на планете? Многие могут подумать, что это слон или синий кит. Они обладают самым большим размером и весом. Но зависит ли сила животного от его размера и веса? Как определить кто в животном мире является самым сильным? Если учитывать соотношение силы и веса, то многие животные с меньшей массой и размерами окажутся сильнее даже самых крупных.