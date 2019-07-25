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Четверг, 25.07.2019
Самые пугающие животные на планете: вы удивитесь
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Самые пугающие животные на планете: вы удивитесь

В мире есть миллионы разных видов животных, и многие из них милые и красивые, но в темных уголках животного мира обитают существа, от которых у вас озноб побежит по коже. Обнаруженные глубоко в океанах, высоко в кронах тропических лесов или под землей в почве, это самые страшные животные, которых вы когда-либо видели. От гигантской акулы и волчьего угря до скорпиона-кнута и андского кондора, сегодняшний пост откроет вам некоторых из самых жутких существ, живущих на нашей планете. Тем не менее, большинство существ, представленных в этом посте, совершенно безопасны для людей.
bugaga.ru
Фото: pixabay.com
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