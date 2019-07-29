Элегантный белый: зверушки-альбиносы, которых природа наградила редким окрасом (Фото) Глядя на редких зверушек у людей и так тянется рука за фотоаппаратом, а уж если мать-природа наградила животное элегантным белым цветом шкуры, чешуи или панциря, то от поклонников отделаться будет в разы сложнее. Еще бы, ведь альбиносов на свете не так уж много, поэтому внимания им достаётся ой как много, но на то есть свои причины — их симпатичность, например!