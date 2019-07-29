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Понедельник, 29.07.2019
Элегантный белый: зверушки-альбиносы, которых природа наградила редким окрасом (Фото)
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Элегантный белый: зверушки-альбиносы, которых природа наградила редким окрасом (Фото)

Глядя на редких зверушек у людей и так тянется рука за фотоаппаратом, а уж если мать-природа наградила животное элегантным белым цветом шкуры, чешуи или панциря, то от поклонников отделаться будет в разы сложнее. Еще бы, ведь альбиносов на свете не так уж много, поэтому внимания им достаётся ой как много, но на то есть свои причины — их симпатичность, например!
twizz.ru
Фото: pixabay.com
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Экология, Животные, Звери, Природа, Альбиносы, Альбинос, Животное-альбинос.
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