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Среда, 31.07.2019
Названы все подвиды самой красивой кошки
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Названы все подвиды самой красивой кошки

Тигры — исключительно азиатский вид. Когда-то они обитали на всей территории Индии, в большей части восточного Китая, на Корейском полуострове, на всей территории Юго-Восточной Азии, на островах Суматра и Ява, на востоке России от Байкала до Охотского моря, в районе южного Каспия на территории Ирана и Азербайджана, а также на территории Казахстана, Турции, Грузии, Армении. Сегодня тигры живут на территории 16 государств — Россия, Таиланд, Китай, Северная Корея, Лаос, Камбоджа, Малайзия, Мьянма, Непал, Пакистан, Иран, Индонезия, Индия, Вьетнам, Бангладеш и Бутан.
kykyryzo.ru
Фото: pixabay.com
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