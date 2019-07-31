Названы все подвиды самой красивой кошки Тигры — исключительно азиатский вид. Когда-то они обитали на всей территории Индии, в большей части восточного Китая, на Корейском полуострове, на всей территории Юго-Восточной Азии, на островах Суматра и Ява, на востоке России от Байкала до Охотского моря, в районе южного Каспия на территории Ирана и Азербайджана, а также на территории Казахстана, Турции, Грузии, Армении. Сегодня тигры живут на территории 16 государств — Россия, Таиланд, Китай, Северная Корея, Лаос, Камбоджа, Малайзия, Мьянма, Непал, Пакистан, Иран, Индонезия, Индия, Вьетнам, Бангладеш и Бутан.