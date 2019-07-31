Глобальное потепление: изменение климата грозит развитию детей

Новости экологии: Особенно острой проблемой изменения климата станет его влияние на развитие детей, что приведет к снижению их IQ.

Глобальное потепление уже привело к росту человеческой смертности, а также в ближайшие десятилетия может привести к проблемам недоедания и снижению уровня IQ у детей.

К такому выводу пришли исследователи Университета Монаша в Мельбурне, сообщает The Guardian.

"Изменения климата уже вызывают смерть… что также предсказывает замедление роста, недоедание и снижение IQ у детей в ближайшие десятилетия", - говорится в сообщении.

Исследователи ссылаются на доклад Всемирной организации здравоохранения за 2018 год, в котором прогнозируется, что за период с 2030 по 2050 год глобальное потепление приведет к 250 тыс. смертей ежегодно от теплового стресса, недоедания и малярии.

Особенно острой проблемой изменения климата станет его влияние на развитие детей. Согласно докладу ВТО, дети, рожденные сразу после наводнения в Брисбене в 2011 году, имели более низкую когнитивную способность, меньший словарный запас и худшие творческие способности в возрасте до двух лет.