Манго и водоросли послужили основой для нового вида биоразлагаемого пластика

Новости экологии: Ученые создали биоразлагаемый пластик из манго и водорослей.

В поисках экологически безопасных альтернатив используемым сегодня пластмассам исследователь из Института биологической химии Академии Синика на Тайване нашел новый биоразлагаемый материал. Денксибел Монтинола, родом из Себу на Филиппинах, разработал биопластик на основе двух биополимеров, пектина и каррагинана – первый из них можно получать из кожуры манго, а второй — из морских водорослей.

Одна из причин, по которой Монтинола решил использовать кожуру манго и водоросли – это их изобилие. Эти два продукта входят в первую десятку филиппинского экспорта. Возможно, в будущем разработанный ученым биопластик станет одним из величайших вкладов филиппинской науки в мировые достижения?

Разработанная Монтинолой альтернатива не только экологически безопаснa, но она по ряду параметров лучше пластмасс, которые широко используются в настоящее время. С одной стороны, новый биоматериал полностью растворяется в воде, что означает, что он не распадется на крошечные пластиковые частицы. Таким образом, снижается вероятность попадания микропластика в пищевую цепочку.

Во-вторых, он достаточно прочен и при этом может принимать формы движущегося тела человека. "Мы не только можем делать из него биопластик, но также можно создавать тканевый каркас, который, например, будет защищать поврежденный участок кожного покрова или останавливать местное кровотечение", — сказал Монтинола.