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Рыба стала эволюционировать быстрее в связи с высокими темпами ее вылова

Рыба стала эволюционировать быстрее в связи с высокими темпами ее вылова
10:42 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pixabay.com

Новости экологии: Биологи из Корнельского университета выяснили, что из-за активного вылова рыб их эволюция ускорилась.

Они стали расти медленнее, чтобы реже попадаться в рыболовные сети, рассчитанные на крупных особей. Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале Science.

Исследователи опирались на результаты эксперимента, проведенного в 2002 году — тогда биологи изучали шесть популяций атлантических менидий, небольших промысловых рыб, средняя длина которых составляет около 15 см. Из двух популяций в ходе эксперимента были удалены самые крупные особи, из двух других — самые мелкие, а в двух оставшихся присутствовали особи различных размеров.

Спустя четыре поколения в двух группах, из которых удалили крупных и мелких особей, средний размер рыб значительно изменился — они стали мельче и крупнее соответственно.

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Теперь исследователи секвенировали геном 900 атлантических менидий, чтобы отследить генетические изменения, которые отвечают за изменения размеров рыб. Биологи заметили, что изменения произошли в более чем сотне различных генов и только в группах, которые лишились самых крупных и самых мелких особей.

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Экология, Рыба, Эволюция, Биология.
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