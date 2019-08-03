Рыба стала эволюционировать быстрее в связи с высокими темпами ее вылова

Новости экологии: Биологи из Корнельского университета выяснили, что из-за активного вылова рыб их эволюция ускорилась.

Они стали расти медленнее, чтобы реже попадаться в рыболовные сети, рассчитанные на крупных особей. Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале Science.

Исследователи опирались на результаты эксперимента, проведенного в 2002 году — тогда биологи изучали шесть популяций атлантических менидий, небольших промысловых рыб, средняя длина которых составляет около 15 см. Из двух популяций в ходе эксперимента были удалены самые крупные особи, из двух других — самые мелкие, а в двух оставшихся присутствовали особи различных размеров.

Спустя четыре поколения в двух группах, из которых удалили крупных и мелких особей, средний размер рыб значительно изменился — они стали мельче и крупнее соответственно.

Теперь исследователи секвенировали геном 900 атлантических менидий, чтобы отследить генетические изменения, которые отвечают за изменения размеров рыб. Биологи заметили, что изменения произошли в более чем сотне различных генов и только в группах, которые лишились самых крупных и самых мелких особей.