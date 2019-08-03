С начала июня вымерло два процента северных гладких китов

Новости экологии: Восемь северных гладких китов из 400 оставшихся в мире были найдены мертвыми за два месяца мониторинга.

Северные гладкие киты, как правило, имеют средние для этих животных размер и массу — примерно 14 метров и около 100 тонн. Они живут рядом с полярными широтами, но зимой перемещаются в умеренные. Раньше численность этого вида достигала нескольких тысяч особей. Но из-за того, что эти животные, как правило, обитают у побережья, они всегда пользовались повышенным спросом у китобоев.

С начала июня в канадских водах были найдены мертвыми восемь северных гладких китов — или два процента от их общей численности на сегодняшний день. Это встревожило ученых, защитников природы и правительственных чиновников, которые были уверены, что начали добиваться прогресса в защите этого вида животных.

Первый кит был найден канадским самолетом при мониторинге вод залива Святого Лаврентия. На следующий день другая группа обнаружила еще одну тушу северного гладкого кита, а третий был найден запутавшимся в рыболовных снастях. Еще несколько особей были обнаружены ранее.

Результаты вскрытия животных все еще по большей части не готовы, но предварительно ученые предполагают, что смерть могла наступить в результате ударов судов. Особую тревогу по поводу гибели китов в этом году вызывает то, что четыре из них были самками, способными к размножению. А всего северных гладких китов женского пола осталось менее 100.

Ученые говорят, что снижение численности связано с изменением миграционной картины китов — возможно, в результате потепления вод. Они появлялись в непредвиденных областях, где им грозит больше опасностей. Это сделало их восприимчивыми к смертельным ударам от быстродвижущихся судов или привело к запутыванию в рыболовных сетях, которые могут прорезать плоть и кости, медленно и болезненно убивая животных.

Вышеперечисленные факторы стали причиной гибели северных гладких китов в 88 процентах случаев за последние 15 лет. Ни одна из смертей не была естественной.