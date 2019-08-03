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Глобальное потепление может быть причиной аномальной жары в Европе

Глобальное потепление может быть причиной аномальной жары в Европе
21:19 Сегодня Телеграф www.unian.net Фото: pixabay.com

Новости экологии: Об этом говорится в исследовании группы европейских ученых.

Жара, которая побила температурные рекорды в Западной Европе в прошлом месяце, была вызвана климатическими изменениями антропогенного происхождения.

"Какие будут последствия для сельского хозяйства? Каким будет влияние на водные ресурсы?- сказал Робер Вотар из Института Пьера Симона Лапласа в Франции. "Это действительно создаст напряженность в обществе, с которой мы, возможно, справимся не так хорошо", – отметил он.

В докладе делается вывод, что жара в конце июля "над континентальной Западной Европой была настолько экстремальной, что наблюдаемые величины были бы крайне маловероятны без изменения климата".

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Ученые считают, что без антропогенного фактора температурные значения в странах, где были побиты рекорды, были бы на 1,5-3 градуса Цельсия ниже.

Ученые заявили, что рекордные температуры зафиксированы во Франции и Нидерландах, сейчас могут наблюдаться каждые 50-150 лет. Без "влияния человека на климат" такие температуры, вероятно, были бы менее одного раза в 1000 лет.

Вотар сказал, что Европе нужно привыкнуть к таким тепловым волнам, которые, вероятно, станут более частыми и интенсивными.

В то время как волна жары в Западной Европе после нескольких дней ослабла, экстремальные температуры переместились на север и вызывают массовые таяния льда в Гренландии и Арктике.

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Европа, Глобальное потепление, Климат, Аномальная жара.
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