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Понедельник, 05.08.2019
Названо 7 неприятных фактов о дельфинах
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Названо 7 неприятных фактов о дельфинах

Дельфины — сообразительные и красивые обитатели океана, которых любят как дети. так и взрослые. Но, несмотря на это, они все же остаются животными и идеализировать их не только глупо, но и опасно. Истории о том, как дельфины спасали людей после кораблекрушений, являются байками, подтвердить правдивость которых невозможно. Зато полно примеров ситуаций, когда дельфины травмировали и даже убивали людей. Что скрывается за навязанным нам образом улыбчивого и дружелюбного морского обитателя?
udivitelnoe.temaretik.com
Фото: pixabay.com
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Экология, Море, Дельфины, Животные, Неприятные факты о дельфинах, Факты о дельфинах.
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