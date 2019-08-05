Названо 7 неприятных фактов о дельфинах Дельфины — сообразительные и красивые обитатели океана, которых любят как дети. так и взрослые. Но, несмотря на это, они все же остаются животными и идеализировать их не только глупо, но и опасно. Истории о том, как дельфины спасали людей после кораблекрушений, являются байками, подтвердить правдивость которых невозможно. Зато полно примеров ситуаций, когда дельфины травмировали и даже убивали людей. Что скрывается за навязанным нам образом улыбчивого и дружелюбного морского обитателя?