Распространенные 5 мифов об акулах

1 Акулы могут учуять запах капли крови в воде Многие думают, что акулы могут учуять запах крови за несколько километров, и это заставляет некоторых пловцов остерегаться заходить в воду, если у них есть хоть наименьший порез. В 2010 году д-р Триша Мередит из Флоридского Атлантического университета провела небольшое исследование и протестировала обоняние акул, используя аминокислоты и вещества, похожие на кровь. В итоге, она обнаружила, что обоняние у акул ничуть не лучше, чем, к примеру, у лосося. "Мы привыкли думать, что акулы особенные", — говорит доктор Мередит, — "но, знаете, в действительности это всего лишь рыба". Конечно, у акул зубы значительно больше, чем у лосося, поэтому их, бесспорно, стоит опасаться.

2 Акулы не болеют раком В книге "Акулы не болеют раком" Уильяма Лейна и Линды Кормак 1992 года не только утверждалось, что акулы редко заболевают раком, но и высказывалось предположение, что употребление в пищу акульего хряща может побороть рак. На самом же деле, уже более 150 лет ученые знают, что акулы могут заболеть раком. К сожалению, это не безобидный миф, согласно исследованию 2004 года, популяции акул сокращаются, так как на животных охотятся в надежде добыть пресловутые хрящи, которые якобы избавляют от рака. Кроме того, некоторые онкологические больные отказываются от эффективного лечения, выбирая сомнительное лечение с применением акульего хряща. Так что этот миф обязательно должен быть развенчан.

3 Акулы охотятся на людей Акулы нападают очень, очень редко. Согласно Международной базе данных по нападениям акул во Флоридском музее естествознания, за последнее десятилетие в среднем происходило только 77 нападений в год, и менее 10% из них были фатальными, и это во всем мире. Ваши шансы подвергнуться нападению акулы в воде составляют 1 из 3,7 миллиона, что значительно ниже, чем шансов просто утонуть — 1 из 1134. Действительно, число зарегистрированных нападений растет с 1960-х годов. Но это только потому, что люди теперь чаще плавают в океане, а ученые имеют улучшенные приборы для сбора данных. Но акулы, судя по всему, не становятся более враждебными по отношению к людям.

4 Акула умрет, если перестанет плыть Большинство акул могут дышать двумя различными способами, известными как гулярное дыхание и проточная вентиляция. Когда они дышат с помощью гулярного дыхания, мышцы в их щеках втягивают воду в рот и выталкивают ее через жабры. При этом некоторые акулы могут лежать неподвижно на морском дне. Тем не менее, при проточной вентиляции акула должна двигаться постоянно, обеспечивая циркуляцию воды, заходящей в рот и выходящей из жаберных щелей во время движения. Именно второй способ дыхания заставляет людей думать, что акулам приходится постоянно плавать, чтобы получить кислород, но на самом деле только около двух десятков видов используют лишь проточную вентиляцию — и действительно, эти виды, включая большую белую акулу и китовую акулу, не смогут дышать, если перестанут плыть. Однако почти все другие виды акул используют либо гулярное дыхание, либо оба метода.