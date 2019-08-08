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Около четверти населения Земли уже столкнулись с кризисом питьевой воды

Около четверти населения Земли уже столкнулись с кризисом питьевой воды
02:10 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pixabay

Новости экологии:Почти 25% населения Земли сталкивается с нехваткой питьевой воды.

За последние 100 лет уровень использования воды вырос в два раза быстрее, чем население Земли. При этом количество пресной воды по всему миру сокращается, и некоторые страны на Земле сталкиваются с нехваткой питьевой воды. Об этом говорится в исследовании экспертов Института мировых ресурсов (WRI), пишет ScienceAlert.

Сейчас в кризисе питьевой воды находятся 17 стран, в которых проживают 1,7 млрд человек — около четверти населения Земли. В них сельское хозяйство, промышленность и население забирают 80% всего доступного водоснабжения.

Соответственно, если учитывать темпы развития, в ближайшие годы жители этих стран столкнутся с сильнейшей нехваткой питьевой воды, пишут экологи. Кроме того, даже небольшой засухи будет достаточно, чтобы вызвать кризис на этих территориях.

"Нехватка воды — сильнейший кризис, о котором пока мало кто говорит", - говорит президент WRI Эндрю Стир.

Исследователи WRI выяснили, что глобальный водозабор увеличился с 1960 года в два раза. Подсчеты показывают, что пока этот рост не имеет признаков замедления.

Сейчас на Земле также существует 44 страны, в которых живет еще треть населения планеты. Там доступная питьевая вода заканчивается со скоростью 40% в год. Например, на севере Индии потребление воды за последние десятилетия выросло в 54 раза.

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Самым потенциальным для начала кризиса районом эксперты называют Ближний Восток и Северную Африку, где находятся 12 из 17 стран из списка WRI. Самым проблемным местом вне этих территорий считается Индия, население которой резко увеличивается.

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Промышленность, Питьевая вода, Нехватка воды, WRI.
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