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Реальная красота китов в их естественной среде обитания

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Реальная красота китов в их естественной среде обитания
12:38 Сегодня Телеграф kykyryzo.ru Фото: pixabay.com

Новости экологии:Киты перешли к водному образу жизни приблизительно 50 миллионов лет назад. И это настоящие гиганты: например, синий кит достигает средней длины тела 25 метров и массы 90–120 тонн!

  • 1

    Знакомьтесь, косатка. Признан самым крупным представителем своего семейства и единственный среди китообразных настоящий хищник, преследующий теплокровных животных. 

  • 2

    Белуха — вид зубатых китов из семейства нарваловых. Крупнейшие самцы достигают 6 метров длины и 2 тонн массы. Несмотря на массивность, белуха отличается ловкостью, — она способна плавать на спине и даже задом наперед. 

  • 3

    Горбатые киты. Свое название получили либо из-за спинного плавника, формой напоминающего горб, либо от привычки при плавании сильно выгибать спину. Из всех китов это самый игривый и легконравный, всегда окруженный веселыми брызгами и белой пеной.

  • 4

    Синий кит и аквалангист. Самый большой кит, самое большое современное животное, а также, вероятно, крупнейшее из всех животных, когда-либо существовавших на Земле. его длина достигает 33 метров, а масса может значительно превышать 150 тонн. Это размеры не конкретно этого, а вообще.

  • 5

    Кашалот — стадное животное, живущее большими группами, достигающими иногда сотен и даже тысяч особей. Киты распространены по всему Мировому океану за исключением полярных областей.

  • 6

    Самцы косаток достигают в длину 10 м и имеют массу до 8 тонн, самки — до 8.7 м длины. Окраска спины и боков у косатки черная, горло белое, на брюхе — белая продольная полоса.

  • 7

    Синий кит является типичным представителем усатых китов, питающихся планктоном. Относительно продолжительности жизни синего кита существуют разные оценки, этот вопрос до конца не выяснен, но в любом случае, она велика — по данным различных источников, 80 или 80—90 лет, при этом самый старый из известных экземпляров имел возраст в 110 лет.

  • 8

    Косатка является вершиной пищевой цепи в морской живой природе, которая практически не имеет соперников. Тем не менее у косаток, как у очень высокоразвитых морских млекопитающих, в обиходе приняты сложные тактические и даже стратегические схемы, которые используются стаями для добычи пропитания.

  • 9

    Наиболее зрелищный метод охоты — выбросы косаток на берег, на лежбища морских львов, регулярно происходящие у берегов Патагонии. На тюленей косатки устраивают засады, используя рельеф дна рядом с лежбищами.

  • 10

    Полосатик Брайда встречается во всех океанах. Полосатик Брайда относится к более мелким полосатикам, его длина составляет от 12 до 14 метров, а вес — от 16 до 25 тонн. его тело очень вытянутое и окрашено в темно-серый цвет с небольшими светлыми пятнами у шеи и на животе.

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Экология, Животные, Кит, Рыба-кит, Среда обитания рыбы-кит.
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