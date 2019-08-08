Реальная красота китов в их естественной среде обитания

1 Знакомьтесь, косатка. Признан самым крупным представителем своего семейства и единственный среди китообразных настоящий хищник, преследующий теплокровных животных.

2 Белуха — вид зубатых китов из семейства нарваловых. Крупнейшие самцы достигают 6 метров длины и 2 тонн массы. Несмотря на массивность, белуха отличается ловкостью, — она способна плавать на спине и даже задом наперед.

3 Горбатые киты. Свое название получили либо из-за спинного плавника, формой напоминающего горб, либо от привычки при плавании сильно выгибать спину. Из всех китов это самый игривый и легконравный, всегда окруженный веселыми брызгами и белой пеной.

4 Синий кит и аквалангист. Самый большой кит, самое большое современное животное, а также, вероятно, крупнейшее из всех животных, когда-либо существовавших на Земле. его длина достигает 33 метров, а масса может значительно превышать 150 тонн. Это размеры не конкретно этого, а вообще.

5 Кашалот — стадное животное, живущее большими группами, достигающими иногда сотен и даже тысяч особей. Киты распространены по всему Мировому океану за исключением полярных областей.

6 Самцы косаток достигают в длину 10 м и имеют массу до 8 тонн, самки — до 8.7 м длины. Окраска спины и боков у косатки черная, горло белое, на брюхе — белая продольная полоса.

7 Синий кит является типичным представителем усатых китов, питающихся планктоном. Относительно продолжительности жизни синего кита существуют разные оценки, этот вопрос до конца не выяснен, но в любом случае, она велика — по данным различных источников, 80 или 80—90 лет, при этом самый старый из известных экземпляров имел возраст в 110 лет.

8 Косатка является вершиной пищевой цепи в морской живой природе, которая практически не имеет соперников. Тем не менее у косаток, как у очень высокоразвитых морских млекопитающих, в обиходе приняты сложные тактические и даже стратегические схемы, которые используются стаями для добычи пропитания.

9 Наиболее зрелищный метод охоты — выбросы косаток на берег, на лежбища морских львов, регулярно происходящие у берегов Патагонии. На тюленей косатки устраивают засады, используя рельеф дна рядом с лежбищами.