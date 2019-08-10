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ООН: людям стоит есть меньше мяса для предотвращения глобального потепления

ООН: людям стоит есть меньше мяса для предотвращения глобального потепления
06:40 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com

Новости экологии:В ООН заявили, что людям нужно есть меньше мяса. что-бы остановить глобальное потепление.

Человечество должно есть меньше красного мяса, чтобы остановить глобальное потепление.

Об этом сообщает Голос Америки со ссылкой на недавний отчет ООН.

"Чтобы остановить глобальное потепление на планете, человечество должно потреблять меньше красного мяса. Такой вывод содержится в недавнем отчете ООН. В отчете говорится, что сельское хозяйство - это источник 23% всех антропогенных выбросов в атмосферу, при этом 25-30% произведенной еды выбрасывается или портится", - говорится в сообщении.

Отмечается также, что глобальное потепление повлечет подорожание пищевых продуктов, ведь засухи и наводнения все уменьшат производительность сельскохозяйственных угодий. Потребность в пище и еде будет расти еще и из-за перенаселения планеты.

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"Чтобы уменьшить негативное воздействие на экосистему, эксперты ООН предлагают пересмотреть рацион питания, включив туда больше злаков и овощей", - добавили в сообщении.

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ООН, Глобальное потепление, Мяср.
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