Новости экологии:Сообщается, что малыши родились в четверг, 8 августа. Самец весил 160 граммов, а самка — 150 граммов.

В зоопарке Pairi Daiza в Бельгии гигантская панда родила пару детенышей-близнецов.

"Гигантская панда Хао Хао, которая прибыла в зоопарк из Китая в 2014 году, родила двух маленьких здоровых "розовых креветок", о которых она заботится с удивительной материнской любовью", — пишет Громадське со ссылкой на сообщение зоопарка в Twitter.

Отмечается, что директор парка Pairi Daiza Эрик Домб назвал это событие "отличной новостью для этого необычного вида, который на сегодня все еще находится под угрозой вымирания".

Они стали второй и третьей пандами, появившимися в парке после рождения малыша Тяньбао в июне 2016 года. Следующие несколько дней будут для детенышей решающими.

По данным Всемирного фонда дикой природы, в дикой природе осталось менее 2000 панд. В 2016 году Международный союз охраны природы изменил статус гигантских панд из исчезающих на уязвимых.