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Эко-воины: школьники разобрали свалку для борьбы с изменениями климата

Эко-воины: школьники разобрали свалку для борьбы с изменениями климата
19:32 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: pixabay.com

Новости экологии:Школьники в Южно-Африканской Республики разобрали свалки, чтобы противодействовать изменениям климата.

Уборка территорий инициирована Climate Change Warriors Project, который является частью программы ООН. Об этом сообщает Громадське со ссылкой на Центр информации ООН.

"Молодые "воины" провели кампании уборки мусора вокруг своих школ, разобрав более тысячи нелегальных свалок", — говорится в сообщении.

Инициатива Climate Change Warriors Project имеет цель повысить осведомленность по вопросам охраны окружающей среды и изменениям климата среди молодежи и пожилых людей в своей общине.

Мусор захватил Черное море: что известно

В рамках программы создали шесть сельскохозяйственных кооперативов, где учат молодежь основам устойчивого сельского хозяйства. Оно предусматривает сочетание прибыли, охраны окружающей среды, справедливости, здравоохранения, бизнеса и семейных аспектов.

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Экология, Мусор, Уборка мусора, Climate Change Warriors Project.
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