Власти Непала запретили использовать пластиковую посуду на Эвересте

Новости экологии:В Непале запретили использовать одноразовый пластик на Джомолунгме.

Власти Непала запретили использовать одноразовые пластиковые изделия на Джомолунгме (Эвересте), с целью уменьшить загрязнение окружающей среды.

Об этом сообщает BBC.

"Власти Непала запретили использование одноразовых пластиковых изделий на Джомолунгме, пытаясь уменьшить количество мусора, который оставляют на вершине альпинисты", - говорится в сообщении.

Запрет вступит в силу с 2020 года в регионе Кхумбу Пасанг Лхаму, где расположена самая высокая гора в мире.

Под действие запрета подпадут пластиковые бутылки и другие одноразовые изделия из пластика, толщина которых не превышает 0,03 миллиметра.