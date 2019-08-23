ВОЗ: Микропластик в воде не причиняет вред органам и тканям

Новости экологии:В ВОЗ заявили, что микропластик в воде не вредит здоровью.

Всемирная организация здравоохранения заявила, что микропластик в питьевой воде не представляет большой опасности для здоровья.

В своем докладе эксперты ВОЗ объясняют, что как крупные, так и самые мелкие частицы, проходят через организм, не задерживаясь в нем, сообщает euronews.

"Нет абсолютно никаких сомнений в том, что микропластик содержится в питьевой воде, а также в источниках, из которых берут питьевую воду, например, в грунтовых водах. Когда мы говорим о потенциальных рисках, речь идет об инертных частицах. Пластик не вступает в химическую реакцию, проникая в тело и не причиняет вред органам и тканям. Наш главный вывод – подавляющее большинство микропластика проходит через организм безвредно", - заявил представитель ВОЗ Брюс Гордон.

Речь идет о кусках любого вида пластмассового мусора менее 5 мм в длину. Исследования начались после того, как в прошлом году микропластик обнаружили в большинстве известных брендов бутилированной воды.

Тем не менее эксперты считают, что несмотря на предварительные выводы требуется больше данных, чтобы прийти к окончательным заключениям.