Ученые рассказали, стоит ли заводить сибирского кота

Новости экологии:Хозяева сибирских кошек утверждают, то эти животные – недюжинного ума.

Грациозные красавцы с густой, длинной мягкой шерстью и умными глазами – так можно описать сибирских кошек. Свое название порода получила вовсе не из-за происхождения, а из-за внешнего вида – крупные, могучие они ассоциировались с огромными просторами Сибири.

Сибирские коты – олицетворение тех теплых котов, о которых поется в песне.

Они сами быстро понимают, куда нужно ходить в туалет, прекрасно различают своих и чужих, не имеют привычки пакостить и даже поддаются дрессировке. Если приложить усилия к воспитанию сибиряка, он сможет выполнять несколько простых команд, подобно собаке.

Кроме того, сибирские кошки невероятно красивы. Они могут подолгу лежать у вас на коленях, чувствуют, когда хозяину плохо, и приходят к нему. Это добрые, умные и ласковые животные, которые любят детей и схватывают все на лету.

Однако идеальных животных все же не бывает.

Первая проблема, с которой может столкнуться хозяин сибирского кота – это шерсть. У сибиряков шерсть почти не путается, но вычесывать такую кошечку надо часто – раз в 2-3 дня, особенно весной и осенью, когда у кошек период линьки. Будьте готовы к тому, что шерсть будет повсюду – на мебели, на коврах, на одежде. Для ухода за шерстью придется прибрести несколько разных щеток и специальных средств – тальк для шерсти, шампуни, кондиционеры.

Вторая – участие в выставках. Приобретая котенка, хозяин сразу должен решить, хочет он просто домашнего питомца или же выставочное животное. Во втором случае очень внимательно следует отнестись к выбору котенка – он должен соответствовать всем требованиям, а приобретен должен быть только у надежного заводчика. Уход за таким животным тоже сильно осложняется – шерсть, когти, зубы, глаза животного всегда должны быть в идеальном состоянии, кот должен быть очень воспитанным и привычным к тому, что на него будет смотреть множество людей. В общем, выставочные экземпляры отнимают довольно много времени и сил.

Третья проблема – это сибирский нрав. У этих кошек есть свой характер, их не стоит обижать или требовать от них того, чего они не хотят. Такие кошки дружелюбны, но вряд ли позволят ребенку оттаскать их за хвост.

Сибирские кошки, вне всяких сомнений, станут замечательными питомцами, и если проблемы с содержанием вас не пугают, возьмите такого котенка в свой дом.